حماية المستهلك يحذر التجار من أي تلاعب بعد زيادة أسعار البنزين الطفيفة

أعلن جهاز حماية المستهلك العمل بطاقة كاملة بكافة المحافظات للتأكد من تواجد المواد البترولية بكافة محطات الوقود وعدم وجود تكدسات بها وأن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زياده.

مفتشو جهاز حماية المستهلك ينتشرون في الأسواق

أوضح جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم، أن مفتشى الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية منتشرون في جميع الأسواق بكافة المحافظات للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار في محاوله لرفع الأسعار والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل الانتقال.

وحذر جهاز حماية المستهلك بأن مفتشى إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار في رفع أي أسعار سواء للمواد الغذائية او تكاليف وسائل الانتقال خاصة وان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين لا تؤثر على الأسعار المعلنة من قبل.

وأضاف جهاز حماية المستهلك أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على حركة انسياب السلع و نقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين التعامل بطريقه ايجابيه والابلاغ عن أي محاوله لرفع الأسعار بدون مبرر سواء في المواد الغذائية او تكاليف وسائل الانتقال وأن العاملين بالجهاز متواجدين بالأسواق بكافة المحافظات لتلقى أي بلاغ والتعامل معه فورا من خلال الرقم المختصر ١٩٥٨٨ من أى خط ارضى او بإرسال رساله على الواتس اب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ او الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.