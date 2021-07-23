فخر العرب ...أحمد شوبير يعلق على تتويج نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش للمرة الخامسة

علق الإعلامي أحمد شوبير على تتويج المصرية نور الشربيني ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة على التوالي.



كتب أحمد شوبير عبر تويتر قائلا "‏نور الشربيني بنت من مصر فخر العالم ".



حصدت نور الشربيني لقب بطولة العالم عقب فوزها على زميلتها بالمنتخب ونجمة نادي وادي دجلة نوران جوهر بنتيجة 3 – 1، في لقاء استغرق 53 دقيقة.



حصلت نور الشربيني اللقب الخامس لها ببطولات العالم بعد فوزها في 4 مناسبات من قبل أعوام "2015 – 2016 – 2018 – 2019".

أول تصريح أدلت به الشربيني عقب التتويج



وقالت نور في تصريحات عقب التتويج: "الآن أنا في إحساس صعب ولا أعرف ماذا أقول فإذا أخبرني أحد بأنني سأتوج بلقب بطولة العالم 5 مرات فهو أمر لا يصدق".



وأضافت: "أنا سعيدة للغاية بهذا اللقب ولقد كانت المباراة النهائية رائعة وممتعة أمام نوران جوهر وهي لاعبة مميزة وصلت للنهائي للمرة الأولى وكانت تلعب بدون ضغوطات".



وتابعت: "لعبت ببعض الضغوطات أملا في حصد اللقب وخسرت شوطي الأول في البطولة فأنا ألعب أمام المصنفة الثانية العالمية والفوز لم يكن سهلا".



وأتمت: "أهدي هذا اللقب للشعب المصري ووالدي وعائلتي بأكملها والفريق الخاص بي والمدربين الذين عملوا معي".