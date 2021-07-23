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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد | صور

أسعار فئات بيجو 3008
أسعار فئات بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد

استطاعت شركة بيجو الفرنسية أن تعزز من تواجد النسخة 3008 موديل 2021، بإطلالة قوية تحمل الكثير من المفاهيم، حيث تقدم هذه النسخة و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، عبر حزمة متنوعة من التجهيزات، إلى جانب وسائل الامن و السلامة، مع التصميم الخارجي الذي اعتمد على مصابيح أمامية اكثر عدوانية، مع شبكات متعددة المقاطع، بالإضافة إلى الاطلالة الخارجية الرياضية.

وسائل الحماية لـ بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد

 

تأتي بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد بالعديد من التجهيزات الخاصة بوسائل الامن و السلامة مثل، نظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، و وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، و المكابح المانعة للانغلاق ABS، مع نظام الحماية ضد السرقة، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية، و مثبت سرعة، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا لسهولة الاصطفاف، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و حساسات مطر، و مرايات جانبية كهربائية، و مصابيح امامية و خلفية LED.

مواصفات السيارة بيجو 3008 موديل 2021

 

زودت السيارة بيجو 3008 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية النقلات من 6 سرعات، تجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6 لترات لكل 100 كيلومتر

 

أسعار بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 509.990 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 559.990 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر  634.990  جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل  GT RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 639.990 جنيه.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك  موديل  GT PACK 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 684.990 جنيه.

 

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل GT PACK RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 689.990 جنيه

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