الأحد...آداب جامعة حلوان تبدأ حجز دورات التمثيل والأزياء والتصميم

يقدم مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مها حسنى عميد الكلية مجموعة من الدورات والورش الفنية المتخصصة التي يقدمها قسم المسرح بالكلية.

ويؤكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أن الدورة التدريبية تعقد لتنمية قدرات ومهارات منتسبي جامعة حلوان وذلك لتأهيلهم علميا وفكريا في مجالات مختلفة والارتقاء بابداعاتهم .

وتشير الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن الدورات متخصصة في مجال علوم المسرح لتنمية قدرات الطلاب والمتخصصين في هذا المجال المتميز والابداعي.

وتتضمن الدورات التدريبية ورشة الأزياء لتصميم ازياء عصرية، ورشة الرسم لرسم طبيعة صامتة، وورشة الديكور والتصميم المسرحي وتشمل تصميم ورسم ديكور مسرحي واسكتشات ومناظر مسرحية، ورشة مكياج واقنعة لتصميم مكياج واقنعة مسرحية وفنية، كذلك ورشة كتابة إبداعية كتابة درامية وسيناريو سينمائي وتليفزيوني، واذاعي، وكتابة صحفية وإعداد برامج فنية، بالإضافة إلى ورشة إعداد ممثل أداء حركي وتعبيري وتمثيل صامت وإلقاء وارتجال.

وتعقد الورش التدريبية تحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح اعتبارا من يوم ٢٥ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٢٥ اغسطس ٢٠٢١ على أن تعقد الورشة لمدة ٢٤ ساعة بواقع يومين أسبوعيا، وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين من داخل جامعة حلوان.

وعلى الراغبين فى الحجز والاستعلام التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالمبني الرئيسي.

رئيس جامعة حلوان يطمئن على الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي خلال العيد

جدير بالذكر انه يتابع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سير العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى بدر الجامعي، خلال أيام عيد الأضحى، وشدد على ضرورة تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأكد ماجد نجم، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية وإجراء العمليات الجراحية وقسطرة القلب والرعايات والقسم الداخلي.

وأشار ماجد نجم إلى أن المستشفي تواصل عملها خلال اجازة عيد الاضحي بكامل طاقمها الطبي لاستقبال الطوارئ.

وأضاف نجم أنه تقرر رفع الطوارئ بمستشفيات جامعة حلوان، ونبه على تواجد الأطباء والتمريض بضرورة التواجد في المستشفى الجامعي خلال إجازة عيد الأضحي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمترددين مع ضرورة حسن معاملة المرضى.