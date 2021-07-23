بعد أوبل كورسا.. أشهر 5 سيارات هاتشباك في مصر.. صور

تعتبر النسخة أوبل كورسا، واحدة من أشهر الإصدارات الخاصة بعائلة الـ "هاتشباك"، و التي انضمت حديثًا داخل السوق المصري ضمن موديلات 2021، ليشتعل السباق بين هذه الفئة وسط الكثير من الطرازات القوية و التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اشهر 5 سيارات هاتشباك لـ موديلات 2021 في مصر.

1 – اوبل كورسا موديل 2021

تعمل السيارة اوبل كورسا موديل 2021 عبر محرك بسعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 130 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 خلال 8.7 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويبلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 2021 بقيمة قدرها 320 الف جنيه.

2 – هيونداي I20 موديل 2021

تأتي النسخة هيونداي I20 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 99 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 نقلات، بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4040 مم، و عرض يقدر بـ 1775 مم، مع مساحة تخزين خلفية قدرها 351 لتر.

اسعار السيارة هيونداي I20 موديل 2021

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل SPIRIT 2021محرك 1400 CC بسعر 267 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1400 CC بسعر 287 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل ELITE 2021 محرك 1400 CC بسعر 297 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ULTIMATE 2021 محرك 1400 CC بسعر 307 الف جنيه.

3 – سوزوكي بالينو موديل 2021

تستمد سوزوكي بالينو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة 95 حصان، و عوم اقصى للدوران 130 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة، حيث يمكنها أن تنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر خلال 11.6 ثانية.

و تأتي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بقيمة قدرها 254 الف جنيه.

4 – سكودا سكالا موديل 2021

حصلت السيارة سكودا سكالا موديل 2021 على محرك قوي بسعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 110 حصان، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تتسارع العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر، كما تأتي سكالا بنسبة طول بلغت 4362 مم، و عرض يقدر بـ 1793 مم، مع مساحة تخزين تتسع لـ 467 لتر.

و يبلغ سعر السيارة سكودا سكالا موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل AMBITION 2021 محرك 1600 CC بسعر 360 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STYLE 2021 محرك 1600 CC بسعر 425 الف جنيه.

5 – الفاروميو جوليتا موديل 2021

زودت السيارة الفاروميو جوليتا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 170 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مكون من 6 نقلات اوتوماتيكية الأداء، و من خلال هذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 خلال 7.7 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار الفاروميو جوليتا موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021محرك 1400 CC تيربو بسعر 450 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SUPER 2021 1400 CC تيربو بسعر 500 ألف جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل VELOCE 2021 محرك 1800 CC تيربو بسعر 650 ألف جنيه.