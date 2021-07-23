لاعب موسيماني.. برايتون يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

كشف بول كاميلين المتحدث الرسمي لنادي برايتون آند هاف ألبيون الإنجليزي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعبه الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلي أن الأهلي سيتعاقد مع بيرسي تاو لاعب نادي برايتون أند هاف ألبيون الإنجليزي.

وقال كاميلين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "لم يتم الاتفاق على أي شيء ولم يفاوضنا الأهلي نهائيًا بخصوص بيرسي تاو، اللاعب جزء من الفريق الذي سيسافر لرينجرز غدًا لخوض مباراة ودية، ولم يتفاوض معنا الأهلي لضمه."

وألمح مدرب الأهلي، إلى أنه يريد لاعبا من جنوب أفريقيا "لكنه لا يلعب في الدوري المحلي هناك".

وقال بيتسو موسيماني عبر إذاعة "SAfmRadio" الجنوب إفريقية: "سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش (لاعب أورلاندو بيراتس) أو جاستون سيرينو (لاعب صنداونز) لكن هناك لاعب سيأتي، ليس من فريقي السابق (صنداونز) لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسألة".

ويعرف موسيماني، اللاعب بيرسي تاو جيدا حيث لعب مع فريق الشباب بنادي صن داونز وصعده للفريق الأول ثم منحه فرصة.

وانتقل تاو في صيف 2018 إلى نادي برايتون الإنجليزي ثم أعير إلى يونيون البلجيكي ثم كلوب بروج ثم أندرلخت في بلجيكا أيضا.