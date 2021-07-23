عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب موسيماني.. برايتون يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف بول كاميلين المتحدث الرسمي لنادي برايتون آند هاف ألبيون الإنجليزي، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعبه الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

 

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلي أن الأهلي سيتعاقد مع بيرسي تاو لاعب نادي برايتون أند هاف ألبيون الإنجليزي.

 

وقال كاميلين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "لم يتم الاتفاق على أي شيء ولم يفاوضنا الأهلي نهائيًا بخصوص بيرسي تاو، اللاعب جزء من الفريق الذي سيسافر لرينجرز غدًا لخوض مباراة ودية، ولم يتفاوض معنا الأهلي لضمه."

 

وألمح مدرب الأهلي، إلى أنه يريد لاعبا من جنوب أفريقيا "لكنه لا يلعب في الدوري المحلي هناك".

 

وقال بيتسو موسيماني عبر إذاعة "SAfmRadio" الجنوب إفريقية: "سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش (لاعب أورلاندو بيراتس) أو جاستون سيرينو (لاعب صنداونز) لكن هناك لاعب سيأتي، ليس من فريقي السابق (صنداونز) لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسألة".

 

ويعرف موسيماني، اللاعب بيرسي تاو جيدا حيث لعب مع فريق الشباب بنادي صن داونز وصعده للفريق الأول ثم منحه فرصة.

 

وانتقل تاو في صيف 2018 إلى نادي برايتون الإنجليزي ثم أعير إلى يونيون البلجيكي ثم كلوب بروج ثم أندرلخت في بلجيكا أيضا.

الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني سيرينو صدى البلد بيرسي تاو برايتون جاستون سيرينو

ترشيحاتنا

ثورة 23 يوليو ..المصريون يحكمون بلادهم للمرة الاولى بعد 2500 عاما

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

بعد أوبل كورسا.. أشهر 5 سيارات هاتشباك في مصر.. صور

التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

خطأ أم إهمال طبي.. الأطباء تطالب بقانون المسؤولية الطبية

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

المخرجة بتول عرفة لـ إيمان البحر درويش: دا اسمه جهل وسوء أدب

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الحلاوة مش كل حاجة.. منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة| فيديو

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ