بـ الزي الرسمي.. بعثة السعودية ترفع علم المملكة في أولمبياد طوكيو 2020

حرصت بعثة المملكة العربية السعودية بأولمبياد طوكيو 2020 على رفع علم المملكة داخل اليابان.



وظهرت بعثة المملكة بالزي الرسمي للمملكة العربية السعودية بلبس الجلباب الأبيض المميز.



وانطلق رسميا حفل افتتاح منافسات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من داخل استاد اليابان الوطني والتي تستضيف الحدث الأولمبي خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.



وجاء انطلاق الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الحكومة اليابانية.



وتشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي بـ 137 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 رياضة في 27 منافسة.

ومن المنتظر أن يحمل العلم المصري في طابور العرض هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012.

ومن المنتظر أن يكون ترتيب طابور العرض المصري هداية ملاك في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور وفي الجانب الأيسر علاء أبوالقاسم اللذين يرفعان العلم وخلفهما في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.

في الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان.

في الصف الثاني: الدكتور عبدالعزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي محمد وعمرو سليم

في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا اشرف وفرح حسين وأمل أدم

في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري في الصف الخامس : ندى عاطوية ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي

في الصف السادس : رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله

في الصف السابع : عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمل وأحمد.

في الصف الثامن : مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ

في الصف التاسع : عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسوف طلبة في الصف العاشر : زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور.

في الصف الحادي عشر : علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي.