مواصفات و أسعار جيب جراند شيروكي في السعودية 2021 .. صور

تقدم شركة جيب الأمريكية العديد من الإصدارات القوية داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، و تعتبر النسخة جراند شيروكي واحدة من أشهر الطرازات على الإطلاق التابعة للصانع الأمريكي المخضرم، و التي تأتي بالعديد من التجهيزات القوية باختلاف الفئات المطروحة إلى جانب منظومة الدفع و الأداء الفني.

مواصفات السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021

تأتي السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 عبر حزمة من المواصفات الفنية حيث زودت بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، يستطيع لأن ينتج قوة قدرها 290 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 8.3 ثانية.

كما دعمت بمحرك آخر مكون من 8 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 350 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 520 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 7.3 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 225 كيلومتر في الساعة.

و إلى جانب هذه المواصفات القوية، تدفع جيب سيارتها جراند شيروكي بمحرك ثماني الأسطوانات أيضا، و لكن بسعة 6400 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة تقدر بـ 470 حصان، و 630 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، كما تعمل عبر تقنية الدفع الكلي أيضا، مدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لـ 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.5 ثانية فقط.

أسعار جيب جراند شيروكي موديل 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LAREDO 2021 محرك 3600 CC بسعر 150,150 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LIMITED 2021 محرك 3600 CC بسعر 184,800 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل OVERLAND 2021 محرك 5700 CC بسعر 215,050 ريال.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUMMIT 2021 محرك 3600 CC بسعر 218,680 ريال.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل SRT8 2021محرك 6400 CC بسعر 319 الف ريال.