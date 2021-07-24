12 اختصاصا لـ لجنة الإعلام والآثار بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها

حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، ونصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة .

ويستعرض “صدى البلد” اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، ونصت المادة 58 من اللائحة الداخلية للمجلس على :

اختصاصات الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتى:

1- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

2- كافة الخدمات الثقافية.

3- الملكية الفكرية.

4- الفنون والآداب.

5- السياحة والآثار

6- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

7- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

8- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

9 - الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.

10- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

11 - السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.

12- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام .