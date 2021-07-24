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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالصور .. ألفا موتور تكشف عن أحدث بيك أب كهربائية

الفا موتور تكشف عن
الفا موتور تكشف عن احدث بيك أب كهربائية

كشفت شركة الفا موتور عن نسختها الكهربائية الجديدة التي تحمل اسم سوبر وولف، و ذلك بعد أن كشفت الستار من قبل عن السيارة وولف و النسخة المطورة من تلك الايقونة وولف  بلس، و لكن الاطلالة الجديدة جاءت بالعديد من المفاهيم القوية، ابرزه التصميم الخارجي الذي ينتمي إلى فئة البيك اب القوية، إلى جانب القدرات الكهربائية الخاصة بمنظومة الحركة.

القدرات الفنية لـ سوبر وولف الكهربائية

من المتوقع أن تأتي الشاحنة سوبر وولف الكهربائية، عبر بطارية ليثيون ايون 75-85 كيلو واط/ الساعة، و بهذا يمكنها أن توفر نطاق يتراوح بين 443 إلى 483 كيلومتر، مع قدرة على السحب تقدر بـ 3.050 كيلوجرام، مع منظومة دفع رباعي للعجلات، و من خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة أنت تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.5 ثانية.

تصميم السيارة سوبر وولف الكهربائية

جاءت السيارة سوبر وولف الكهربائية بنسبة طول بلغت 5.450 مم، و عرض يبلغ 1.995 مم، و 1.760 مم للارتفاع، و من المتوقع أنت تأتي السيارة بصندوق خلفي بطول 1.652 مم، مع عرض يبلغ 1.490 مم، بالإضافة إلى عمق يصل لـ 458 مم، بينما ظهرت سوبر وولف بإطلالة البيك اب القوية، مع عدة لمسات خارجية مثل المصابيح الامامية و التي تعمل بتقنية led، مع شبكات حديدية و اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، و عتبات جانبية بارزة، بالإضافة إلى إطارات كبيرة الحجم تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة و التضاريس المختلفة، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق.

كما دعمت السيارة سوبر وولف، بشبكات علوية لحمل الأغراض المختلفة، و حزمة من الاضاءات إلى جانب مفهوم رباعي الأبواب، مع كابينة مزدوجة، مما يجعلها تتسم بمساحة داخلية رحبة، مع صادم معدني خلفي، و مصابيح مستطيلة الشكل، مع مرايات جانبية سوداء تأخذ اللون الأسود، و اقطاب حديدية على جانبي المساحة التخزينية الخلفية.

وتأتي السيارة سوف تتراوح بين 48 إلى 56 الف دولار امريكي.

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