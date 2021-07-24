مواصفات وأسعار "فولفو XC60" موديل 2021

تنتمي النسخة فولفو XC60 موديل 2021، إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و التي تقدم داخل السوق المصري عبر أربعة فئات من التجهيزات و هم، MOMENTUM 2WD و MOMENTUM و الفئة الثالثة R-DESIGN، بالإضافة إلى الفئة الرابعة كاملة التجهيزات INSCRIPTION.

مواصفات السيارة فولفو XC60 موديل 2021

تعتمد السيارة فولفو XC60 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 254 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 8 نقلات، و من خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية، مع معدلا استهلاك للوقود يقدر بـ 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة فولفو XC60 موديل 2021

ترتكز فولفو XC60 موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، بينما تضم داخليًا حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم، إلى برامج الحماية و الأمان و منها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، مع مثبت سرعة، و مستشعرات حركة، و نظام حماية المركبة من الانقلاب، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع رز ايقاف و تفعيل المحرك.

و تتميز فولفو XC60 موديل 2021 بشبكات امامية متعددة المقاطع، مع موجات جانبية و اعلى غطاء المحرك، تزيد من انسيابية السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4688 مم، و عرض يبلغ 1902 مم، و 1658 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 505 لتر.

اسعار السيارة فولفو XC60 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2WD 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 970 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MOMENTUM 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,015,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل R-DESIGN 2021 محرك 2000 سي سي تيربو 1,140,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل INSCRIPTION 2021محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,160,000 جنيه.