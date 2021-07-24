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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

TikTok
TikTok

وإذا بليتم فاستتروا، لكن في عصر السوشيال ميديا والـ TikTok فإذا بليتم وثقوا اللحظات وحققوا المشاهدات، من أجل تصدر التريندات وجمع الأموال التي لا تعد ولا تحصى.

 

لم توقف محاكمة مودة الأدهم «وحنين حسام» مروجي الإباحية عن نشر الأفكار المنافية للآداب العامة والمشاهد الخادشة للحياء على تطبيق الفيديوهات الشهير TikTok، وغيره من التطبيقات الحديثة المشابهة.

 

فقد أشعل زوج مصري وزوجته غضب المجتمع المصري لما تحمله مقاطع الفيديو الخاصة بهم على TikTok من مشاهد إباحية وإيحاءات جنسية تخدش الذوق العام، مما جذب ملايين المستخدمين عبر التطبيق لمتابعتهم.

 

زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

 

في المقاطع يعرض الزوج مفاتن زوجته التي تدعى «منار» والشهيرة على TikTok بـ "كائن الهوهوز»، أثناء ممارستها حركات تحمل إيحاءات جنسية مستفزة، فيما يقوم هو بطرح أسئلة إباحية عليها لتجيب بكل تبجح.

 

وذلك بهدف تحقيق أرباح من تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، تنفيذا لنهج من سبقوهم في الشهرة.

 

وبالفعل وصل عدد متابعي حساب منار إلى ما يقرب من مليون متابع، فيما تخطت الإعجابات على مقاطع الفيديو 4 ملايين إعجاب.

 

فيما قام عدد من مستخدمي التطبيق بالترويج لهاشتاج "منار" أو "منار وجوزها" من حسابات دعائية تنشر مقاطع فيديو لشباب يحاورون الزوجة بأحاديث إباحية، وقد وقف زوجها إلى جانبها يضحك.

 

غضب عارم ومطالبات بمحاسبة منار وزوجها

 

فجرت المقاطع غضب العديد من رواد مواقع التواصل عبر التطبيقات المختلفة للمطالبة بمحاسبة منار وزوجها، ومناشدة النائب العام بضرورة التدخل لحذف تلك الحسابات وحماية الشباب من مثل تلك المشاهد المسيئة للدين والمجتمع.

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