بسبب فارق العمر الصغير.. سيدة وابنتها تحيران رواد تيك توك

نشرت سيدة صورا تجمعها مع ابنتها نظرا لحدوث سوء فهم في كل مرة تنشر كل منهن صورة لها، فيعتقد الرواد أن صورة الأم هي صورة ابنتها والعكس صحيح.

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 35 عاما تدعى ليتيسيا، أحد مشاهير تطبيق تيك توك في بريطانيا، تكبر ابنتها الوحيدة بـ 19 عاما فقط.

قالت ليتيسيا إنها أنجبت ابنتها الأولى وهي تبلغ من العمر 19 عاما، لذلك حينما كبرت الفتاة ووصلت لسن المراهقة كانت والدتها مازالت أيضا في عمر صغير وتبدو عليها علامات الشباب.

وحينما تنشر كل منهن صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، يظن المتابعون أن الأم تنشر صور ابنتها، والعكس إذا قامت الفتاة بنشر صورة لها يتحير المتابعون إن كانت صورتها أم صورة والدتها.

وقامت الأم بنشر مجموعة من الصور تجمعها مع ابنتها، وأكدت أنه بالفعل الشبه بينهما كبير للغاية لأنها تصغرها بـ19 سنة لذلك الفارق في الشكل يعتبر غير واضح، بالإضافة إلى أن الابنة تشبه والدتها للغاية.