عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب فارق العمر الصغير.. سيدة وابنتها تحيران رواد تيك توك

صدى البلد

نشرت سيدة صورا تجمعها مع ابنتها نظرا لحدوث سوء فهم في كل مرة تنشر كل منهن صورة لها، فيعتقد الرواد أن صورة الأم هي صورة ابنتها والعكس صحيح. 

 

حسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 35 عاما تدعى ليتيسيا، أحد مشاهير تطبيق تيك توك في بريطانيا، تكبر ابنتها الوحيدة بـ 19 عاما فقط. 

txt

محكمة أمريكية ترفض الطعن على رفع حظر تيك توك

txt

تيك توك يبدأ في إزالة فيديوهات العري تلقائيًا.. تفاصيل

 

 

 

قالت ليتيسيا إنها أنجبت ابنتها الأولى وهي تبلغ من العمر 19 عاما، لذلك حينما كبرت الفتاة ووصلت لسن المراهقة كانت والدتها مازالت أيضا في عمر صغير وتبدو عليها علامات الشباب. 

 

وحينما تنشر كل منهن صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، يظن المتابعون أن الأم تنشر صور ابنتها، والعكس إذا قامت الفتاة بنشر صورة لها يتحير المتابعون إن كانت صورتها أم صورة والدتها.

 

وقامت الأم بنشر مجموعة من الصور تجمعها مع ابنتها، وأكدت أنه بالفعل الشبه بينهما كبير للغاية لأنها تصغرها بـ19 سنة لذلك الفارق في الشكل يعتبر غير واضح، بالإضافة إلى أن الابنة تشبه والدتها للغاية. 

ترشيحاتنا

مش الزمالك.. بيع حسام حسن نجم سموحه وفرج عامر يعلق: نادي مفاجأة

مسيرة وزفة تجوب شوارع قرية "ميت حبيش" بالغربية تكريما لحفظة القرآن الكريم

الكاف يتغزل في جدو عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أمن القاهرة تعلن استعدادها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى .. شاهد

فضل يوم التروية .. وماذا يفعل فيه الحجاج ؟

عمرو الليثي: بث شعائر الحج ويوم عرفة على جميع الإذاعات والتليفزيونات الحكومية والخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

السودان تكشف آخر تطورات الملء الثاني لـ سد النهضة.. وخطورة الموقف على سد الروصيرص

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز "خاص"

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ