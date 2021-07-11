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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تيك توك يبدأ في إزالة فيديوهات العري تلقائيًا.. تفاصيل

تيك توك يبدأ في إزالة
تيك توك يبدأ في إزالة فيديوهات العري تلقائيًا

أعلن تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك أنه قد في الإزالة التلقائية لمقاطع الفيديو التي تُظهر عُريًا أو نشاطًا جنسيًا على المنصة، وذلك ضمن قررات جديدة اتخذها التطبيق لتشديد سياسة الأمان الخاصة به للفئات العمرية الأصغر.

 

وبحسب موقع Fox Business فإنه تيك توك سيتم طرح السياسة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيتم تطبيقها على المستخدمين أولا في كل من الولايات المتحدة وكندا، ثم في باقى دول العالم تباعا.

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وقال تيك توك إن هذه الخطوة تم اتخاذها حتى لا يضطر مشرفو التطبيق إلى مشاهدة أكبر عدد من مقاطع الفيديو المزعجة للحكم على إزالة المحتوى من عدمه ، وسيسمحون للمستخدمين بتجربة أكثر أمانًا.

 

وصرح إريك هان، رئيس قسم السلامة في تيك توك في الولايات المتحدة بأنه سيكون لدى المشرفين المزيد من الوقت للتركيز على تنظيم مقاطع الفيديو التي تتضمن خطابات الكراهية والتسلط والمعلومات المضللة. 


يأتي الإعلان في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بكيفية إدارة المحتوى ، مثل الإبلاغ عن عدد الحسابات التي تخص أطفالًا تقل أعمارهم عن 13 عامًا وإزلتها وتغيير كيفية إخطار المستخدمين عندما ينتهكون المعايير. 

 

تيك توك التطبيق الأكثر تحميلا في العالم 


وكان تطبيق تيك توك قد احتفظ بالمركز الأول كأكثر تطبيق تم تحميله فى العالم، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته طوال الـ 18 شهرًا الماضية ، منذ أواخر العام الماضي، وحتى منتصف العام الحالي 2021 . 


كما نجح تيك توك  في أن يكون التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تحميلا في العالم، مع أكثر من 65 مليون عملية تثبيت على الهواتف الذكية في شهر واحد وهو شه يونيو الماضي، حيث سيطرت الصين  بأكبر عدد من عمليات التحميل بنسبة 13٪ ، تليها إندونيسيا بنسبة 12٪ .
 

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