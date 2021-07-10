65 مليون عملية تثبيت في شهر .. هذا التطبيق الأكثر تحميلا في العالم

احتفظ تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك بالمركز الأول كأكثر تطبيق تم تحميله فى العالم، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته طوال الـ 18 شهرًا الماضية ، منذ أواخر العام الماضي، وحتى منتصف العام الحالي 2021 .



وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن المحتوى الموجود على تطبيق TikTok تيك توك ، والمتعلق بعدد من المخاوف في قضايا سلامة البيانات، وكذلك سلامة المستخدمين في الفئات العمرية الأصغر من تعرضهم لبعض المحتويات العنيفة أو الجنسية استطاع تيك توك أن يكون التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم، وذلك وفقًال Sensor Tower.



ونجح تيك توك في أن يكون التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تحميلا في العالم، مع أكثر من 65 مليون عملية تثبيت على الهواتف الذكية في شهر واحد وهو شه يونيو الماضي، حيث سيطرت الصين بأكبر عدد من عمليات التحميل بنسبة 13٪ ، تليها إندونيسيا بنسبة 12٪ .



وتعزى التحميلات الهائلة لتيك لقاعدة المستخدمين الأصغر سنًا مع الفئة الشبابية، الذين يقومون بتحميله والاشتراك فيه نظرا لمجانيته، ووتركيزه على التوسع في أسواق جديدة.

وفى الوقت الذي كانت تتصدر فيه تطبيقات فيسبوك متاجر التطبيقات أصبح تيك توك يوسع نطاق تركيزه العالمي بسرعة، مما جعله يكتسب قوة جذب كبيرة في مناطق مثل إندونيسيا وكوريا وجميع أنحاء أوروبا.



وفي أكتوبر الماضي ، أعلن تيك توك عن خطط لتوظيف حوالي 3000 مهندس إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة ، حيث ينشئ مراكز تشغيل جديدة في أوروبا وكندا وسنغافورة مما ساعده في الحفاظ على زخم النمو.

