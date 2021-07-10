عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

65 مليون عملية تثبيت في شهر .. هذا التطبيق الأكثر تحميلا في العالم

تيك توك التطبيق الأكثر
تيك توك التطبيق الأكثر تحميلا في العالم

احتفظ تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك بالمركز الأول كأكثر تطبيق تم تحميله فى العالم، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته طوال الـ 18 شهرًا الماضية ، منذ أواخر العام الماضي، وحتى منتصف العام الحالي 2021 . 


وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن المحتوى الموجود على تطبيق TikTok تيك توك ، والمتعلق بعدد من المخاوف في قضايا سلامة البيانات، وكذلك سلامة المستخدمين في الفئات العمرية الأصغر من تعرضهم لبعض المحتويات العنيفة أو الجنسية  استطاع تيك توك أن يكون التطبيق  الأكثر تحميلا فى العالم، وذلك وفقًال Sensor Tower.

 

هل سيصبح تطبيق إنستجرام نسخة من تيك توك ؟.. فيسبوك تجري تغييرات جذرية

بعد رفع بايدن الحظر على تيك توك ووي شات.. هل تعود خدمات هواوي لسابق عهدها ؟


ونجح تيك توك  في أن يكون التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تحميلا في العالم، مع أكثر من 65 مليون عملية تثبيت على الهواتف الذكية في شهر واحد وهو شه يونيو الماضي، حيث سيطرت الصين  بأكبر عدد من عمليات التحميل بنسبة 13٪ ، تليها إندونيسيا بنسبة 12٪ .


وتعزى التحميلات الهائلة لتيك لقاعدة المستخدمين الأصغر سنًا مع الفئة الشبابية، الذين  يقومون بتحميله والاشتراك فيه نظرا لمجانيته، ووتركيزه على التوسع في أسواق جديدة.

 

وفى الوقت الذي كانت تتصدر فيه تطبيقات فيسبوك متاجر التطبيقات أصبح تيك توك يوسع نطاق تركيزه العالمي بسرعة، مما جعله يكتسب قوة جذب كبيرة في مناطق مثل إندونيسيا وكوريا وجميع أنحاء أوروبا. 


وفي أكتوبر الماضي ، أعلن تيك توك عن خطط لتوظيف حوالي 3000 مهندس إضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة ، حيث ينشئ مراكز تشغيل جديدة في أوروبا وكندا وسنغافورة مما ساعده في الحفاظ على زخم النمو. 
 

أرباح تيك توك تيك توك TikTok التطبيق الأكثر تحميلا في العالم تحميل تيك توك تطبيق الفيديوهات القصيرة

ترشيحاتنا

وصول جثماين المصريين ضحايا حريق قبرص إلى القاهرة.. صور

وزير السياحة والآثار يبحث تطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية

شوقي لطلاب الثانوية العامة: مش واجبنا نجيب لكم امتحان شوفتوه قبل كده

وزراء وشخصيات عامة في عزاء الراحلة جيهان السادات.. صور

الصحة: وصول 2 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا الأسبوع .. فيديو

أحمد موسى: انهيار سد النهضة وارد..وهذا ما تتعرض له السودان خلال أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

غدا.. إسدال الستار علي أزمة السفينة "إيفر جيفين" بشطب الدعوي

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

عاجل | نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

ضبط عامل دليفرى بتهمة اغتصاب شقيقته القاصر في المنوفيه

رطوبة ودرجة حرارة عالية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ