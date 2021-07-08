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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمشاهدة نجومهم المفضلين.. تيك توك تضيف ميزة Shoutouts

تيك توك
تيك توك

بدأت خدمة تيك توك TikTok، في طرح مقاطع الفيديو الطويلة، وهي لا تعد الميزة الوحيدة القادمة للمنصة خلال العام الجاري، ولكن تعتزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق إطلاق ميزة أخرى تنافس بها المنصات من صناع المحتوى الشهيرة مثل فيسبوك ويوتيوب.


وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، بدأ تطبيق مقاطع الفيديو القصير تيك توك، في السماح لبعض المستخدمين بالدفع لمنشئي المحتوى مقابل مقاطع مخصصة في سياق بدء التشغيل ميزة Cameo.

 

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ويوفر خيار تيك توك Cameo، ميزة جديدة تسمى Shoutouts، والتي تتيح لمستخدمي التطبيق الصيني، بشكل أساسي طلب ودفع ثمن مقطع فيديو من منشئ يستخدم عملات خاصة بالتطبيق.

وبإمكان المشترك باستخدام خاصية Shoutouts، الدفع بعملة تيك توك والتي يتم شراؤها بأموال حقيقية واستخدامها لإكرامية الآخرين، ويمكن لمنشئي المحتوى تحديد سعر لخدماتهم.

وتمنح تيك توك صانع المحتوى فرصة لمدة ثلاثة أيام لقبول طلب المستخدم أو رفضه، و7 أيام لإنشاء المقطع المطلوب، ثم إرساله إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدم الذي قام بالدفع مقابله.

 

عملة تيك توك الافتراضية

 

ويمكن للمستخدمين شراء العملة الافتراضية في تطبيق تيك توك، والتي تظهر ضمن علامة التبويب الرصيد داخل إعدادات الحساب، وكانت شركة "بايت دانس" الصينية قد أضافت عملتها الافتراضية إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة  خلال العام الماضي.


ومع تزايد المنافسة بين عملاقة التكنولوجيا، تسعى تيك توك إلى تطوير ميزات جديدة مختلفة تمام عن منافسيها في مجال صناعة المحتوى، من أجل الحفاظ على صدارة منصتها واجتذاب المزيد من المستخدمين، لذلك تتيح لمستخدميها من صناع المحتوي حول العالم ميزة Shoutouts، كفرصة لتوليد الإيرادات من المحتوى الخاص بهم، على غرار ميزتي Stars من فيسبوك، و Super Chat من يوتيوب.

ومع ميزة الدفع مقابل مقاطع الفيديو، تتيح تيك توك لصانع المحتوى إمكانية تحديد سعر مقاطع الفيديو الخاصة به، وفي الوقت الحالي، وتتوفر خاصية Shoutouts، لعدد محدود من المستخدمين في تركيا ودبي فقط، هم لديهم إمكانية الوصول إلى اختبار ميزة الدفع الجديدة.

تيك توك مقاطع الفيديو TikTok Shoutouts ميزة الدفع

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