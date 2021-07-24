شاهد .. هنا الزاهد وأحمد فهمي في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة بإطلالة جذابة برفقة زوجها احمد فهمي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وكشفت النجمة هنا الزاهد لـ"صدى البلد"، عن ذكرياتها في عيد الأضحي المبارك، ومع الخروف وذبح الأضاحي.

وقالت هنا الزاهد": كنت دايما بندبح في العيد، وأحرص على اللعب مع الخروف قدام البيت و اقنع ماما بلاش أقولها بلاش تقتلوه، وكنت اقعد اعيط لما يدبحوه".

وفي سياق آخر، أشادت الفنانة هنا الزاهد بفيلم العارف للفنان أحمد عز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت هنا الزاهد صورة لزوجها وعلقت قائلة :فيلم العارف اخراج انتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لاحمد عز مش بحبه ، كله هايل والمفاجأة احمد بالنسبالي.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .



وكانت كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن السر وراء تهكير اكونتات زوجها الفنان أحمد فهمي علي السوشيال ميديا أنه ترويج لفيلم العارف، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت هنا الزاهد قائلة: "مبروك حبيبي فخورة بيك. عارفة إنه دور جديد مُتحمسة اني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده".



يذكر أن طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على صحة والدتها، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث كتبت هنا الزاهد قائلة: "شكرًا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين "

وكشفت الفنانة هنا الزاهد عن المرض الذى أصاب والدتها فى الفترة الأخيرة وخضعت بسببه إلى عملية جراحية دقيقة.

وقالت هنا الزاهد: “أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.



