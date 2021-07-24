بعد الفتة واللحمة.. كيفية إنقاص الوزن بسرعة وأمان

بعد تناول الفتة ولحوم العيد بدأ يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طريقة إنقاص الوزن بسرعة وآمان للتخلص من السعرات الحرارية المكتسبة بسبب أكلات العيد الدسمة.

وعرض موقع “ healthline” أهم 3 قواعد تساعد فى إنقاص الوزن بسرعة وآمان.

قلل من الكربوهيدرات المكررة



إحدى طرق إنقاص الوزن بسرعة هي تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات من خلال نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عن طريق تقليل الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالحبوب الكاملة حيث يقل الجوع مما يؤدى لتناول سعرات حرارية أقل .

وهذا يدفع الجسم لحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.

أكدت دراسة أجريت عام 2020 أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات كان مفيدًا لفقدان الوزن لدى كبار السن .

يساعد خفض السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات فى النظام الغذائي لكبح الشهية وخفض مستويات الأنسولين وإنقاص الوزن.

تناول البروتين والدهون والخضروات



يجب أن تتضمن كل وجبة تتناولها العناصر الغذائية الأساسية، وهى البروتين، والدهون، والخضروات، وجزء صغير من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة



والمقصود بالدهون هى الأنواع الصحية فهى ضرورية لصحة الجسم وفى نفس الوقت لاتسبب زيادة الوزن ومن أمثلتها زيت الزيتون و زيت الأفوكادو والزبدة وزيت جوز الهند باعتدال بسبب محتواها العالي من الدهون المشبعة

حركة الجسم



الرياضة تساعد إنقاص الوزن بسرعة أكبر ورفع الأثقال له فوائد جيدة بشكل خاص مثل رفع الأثقال وستحرق الكثير من السعرات الحرارية وتمنع عملية الأيض من التباطؤ وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لـ إنقاص الوزن ، ويعد تدريب المقاومة ، مثل رفع الأثقال ، خيارًا رائعًا لفقدان الوزن. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فإن تمارين القلب فعالة، ويمكن أن يساعد كل من تمارين القلب ورفع الأثقال في إنقاص الوزن.