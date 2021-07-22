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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المحظور والمسموح.. جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لمرضى السمنة

السمنة
السمنة

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، أن السمنة من أبرز الأسباب التي تصيب الأشخاص بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب.

وتابع شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نسبة الأشخاص البالغين في مصرالذين يعانون من السمنة 75% وذلك؜ حسب النتايج الأولية من مبادرة 100 مليون صحة.

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وأكد شعبان، أن مصر بها نسبة كبيرة من أصحاب الوزن الزائد أو مرضى السمنة، لأن المصريون لا يعرفون التغذية الصحية السليمة وغير مستعدين للتضحية بملذات الطعام غير الصحي.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن أولى خطوات علاج السمنة هي البعد عن السموم البيضاء وهي السكر بجميع أشكاله في الشاي والحلويات والمشروبات الغازية والأيس كريم والشيكولاتة، والملح والدقيق الأبيض الموجود في الفطائر والمكرونة والبيتزا.

‏كما حذر شعبان مرضى السمنة من تناول السمن الصناعي، والأطعمة المقلية والمسبكة، والكيك والفطائر والحلويات والجاتوهات والكعك والبسكويت، و‏‎المنتجات المصنعة من اللحوم مثل اللانشون والسجق.

‏‎‏‎ونصح شعبان، أن عند تناول الخبز يجب أ‎لا تتجاوز نصف الرغيف الصغير الأسمر بالردة في الوجبة الواحدة، ولا نزيد عن 3 ملاعق  كبيرة من الأرز المغسول عدة مرات قبل الطبخ أو الأرز البسمتي.

‏‎كما سمح شعبان لمرضى السمنة، بتناول ‏‎الخضراوات بجميع أشكالها مطبوخة مثل الكوسة والفاصوليا والبامية والباذنجان، أو طازجة غير مطبوخة  كالسلطة الخضراء، البقوليات وخاصة الفول والعدس والحبوب الناشفة، والفواكه في حدود حبة واحدة خاصة المحتوية على ألياف والفواكه داكنة اللون لإحتوائها على مضادات الأكسدة.

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