استشاري: اختفاء السكر والضغط دليل على نجاح عملية تكميم المعدة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم تعتمد على إزالة جزء معين من المعدة وهو الذي يحتوي على هرمون الجوع، والجزء المسؤول عن الحرق، وبالتالي يفقد المريض الشهية إلى حد كبير، ويشبع سريعًا.



وأضاف "أحمد السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم “الأحد”، أن هناك نسبة من الناس يحدث لها تمدد في المعدة بعد إجراء عملية تكميم المعدة ، وهذه النسبة لا تزيد عن 5% في أقصى تقدير.



وأشار استشاري جراحة السمنة والسكر، إلى أن إجراء هذه العملية بدون تمدد يعتمد بشكل كبير على خبرة الجراح، وفهمه للفسيولوجيا الخاص بالمعدة، والأدوات التي تستخدم في المعدة.

تعتمد على إزالة جزء من المعدة



قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التكميم المطور يشمل وضع حزام حول المعدة، لمنع التمدد الذي قد يحدث لـ4% ممن يقومون بإجراء العملية، رغم أداء العملية بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن نسبة المضاعفات في عملية التكميم المطور تكاد تكون صفر.



وأوضح استشاري جراحة السمنة والسكر، أن فشل عملية تكميم المعدة يعني عودة المريض مرة أخرى لزيادة الوزن، موضحًا أن معيار النجاح هو خفض الوزن بشكل صحيح، وبدون أي مضاعفات، وتحسين حياته النفسية والوظيفية والجسدية.



وأضاف استشاري جراحة السمنة والسكر، أن فشل عملية تكميم المعدة يتمثل في عودة زيادة الوزن مرة أخرى، أو المعاناة من مشاكل صحية مثل قيء، أو هدم الحياة بشكل جيد، لافتًا إلى أن نجاح عملية التكميم يتمثل في ممارسة الحياة بنشاط واختفاء السكر والضغط إلى حد كبير.

