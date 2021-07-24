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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

علي طريقة أبو غوش ..التونسي خليل الجندوبي يتأهل لنصف نهائي التايكوندو في طوكيو

صدى البلد

حقق التونسي محمد خليل الجندوبي انجازا فريدا للتايكوندو التونسي بالوصول إلى نصف نهائي منافسات وزن 58 كجم في أولمبياد طوكيو,

وخطف الجندوبي الأنظار بطريقة لعبه المميزة وثقته بنفسه خاصة بعد الفوز علي الروسي ميخائيل أرتامونوف الذي يشارك تحت علم اللاجئين  بنتيجة 25-18 ليذكر الجميع بالبطل الاردني أحمد أبو غوش صاحب ذهبية أولمبياد ريو 2016.

وفي ربع النهائي تجاوز الجندوبي بسهولة متناهية منافسه الاثيوبي سولومون ديمسي بفارق النقاط بعدما وصلت النتيجة إلى 32-9.

وسيلعب البطل التونسي في الدور المقبل مع بطل كوريا الجنوبية جانج جون الذي حقق الفوز علي الإسباني أدريان يونتا بنتيجة 17-13.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية، وتقام منافسات التايكوندو في أربعة موازين أولمبية للرجال ومثلهم للسيدات، وموازين الرجال هي: -58 كجم، -68 كجم، -80 كجم، +80 كجم؛ وموازين السيدات هي: -49 كجم، -57 كجم، -67 كجم، +67 كجم.

ويقام يوم 24 يوليو منافسات وزن -49 كجم للسيدات و-58 كجم للرجال، وفي يوم 25 يوليو منافسات -57 كجم للسيدات و-68 كجم للرجال، ويوم 26 يوليو موازين -67 كجم للسيدات و-80 كجم للرجال، وتختتم منافسات التايكوندو يوم 27 يوليو بموازين +67 كجم للسيدات و+80 كجم للرجال.

وتشارك تونس في أولمبياد طوكيو في 15 رياضة فردية هي: ألعاب القوى، الكانوي والكاياك، التجديف، السباحة، الرماية بالقوس، الرماية، التايكوندو، التنس، تنس الطاولة، الملاكمة، المبارزة، الأشرعة، المصارعة، رفع الأثقال، الجودو.  

ولأول مرة في تاريخ المشاركات التونسية في دورة الألعاب الأولمبية يفوق عدد الرياضيات (العنصر النسائي) الذكور، باستثناء منتخب كرة الطائرة للرجال.
 
كما تسجل الرياضات الفردية في الأولمبياد رقمًا قياسيا لتونس وذلك بترشيح 51 رياضيًا ينقسمون إلى 29 سيدة و22 رجلا.

 

 

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