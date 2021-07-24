عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لسبب خطير.. احذف تطبيق Discord فورا من هاتفك

Discord
Discord

يتعرض تطبيق الدردشة الصوتية Discord، إلى العديد من البرامج الضارة، وعلى الرغم من أن النظام الأساسي يستخدم في الغالب من قبل اللاعبين، ولكن هذه المرة تستهدف مشكلة البرمجيات الخبيثة الجديدة المستخدمين خارج الخدمة.


وبحسب ما ذكره موقع "threatpost"، تنشئ خوادم تطبيق الدردشة الموجه للاعبين، خوادم أو مجموعات محددة أو مجتمعات بين المستخدمين الذين يمكنهم إرسال رسائل صوتية ونصية ورسائل وسائط أخرى بين بعضهم البعض بسرعة.

 

خاصة جديدة بـ تطبيق انستجرام لحجب المواد الإباحية والمحتوى العنيف

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد


وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تطبيق التواصل المجاني Discord إلى مشكلة أمنية، حيث ظهرت العديد من التقارير منذ إطلاقه تشير إلى تعرض النظام الأساسي لخدمة الدردشة لإساءة الاستخدام بشكل متزايد، كان من بينها الإصابة بفيروس حصان طروادة الخطير، الذي استهدف المستخدمين في شهر أبريل الماضي، لسرقة كلمات المرور الخاصة بهم ثم تنشر هذه البرامج الضارة نفسها إلى أصدقاء الضحايا في المقابل.

وخلال شهر فبراير، أشارت بعض التقارير إلى استهداف النظام الأساسي لخدمة Discord ، بهجوم رسائل البريد الإلكتروني العشوائية المرتبطة بالوباء و،التي تم تداولها عبر منصة التطبيق لمحاولة خداع المستخدمين لتنزيل برنامج XMRig cryptominer الخبيث

السبب الرئيسي وراء إصابة تطبيق Discord بالبرامج الضارة باستمرار

وأوضح الباحثون السبب الرئيسي وراء إصابة نظام تطبيق Discord، بالبرامج الضارة باستمرار يرجع شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، حيث أن كلا الأداتين يسيء مجرمو الإنترنت استخدامها.

وأشار الخبراء إلى أن هناك ارتفاع هائل في عدد البرامج الضارة المكتشفة بتطبيق Discord، ففي تقرير صادر عن شركة البرامج الأمنية البريطانية Sophos، فإن عدد اكتشافات البرمجيات الخبيثة بخدمة الدردشة الصوتية Discord، ارتفعت بنسبة 140 مرة مقارنة بعام 2020.

وأضافت شركة البرامج وأمن الشبكات "سوفوس"، أنه يتم إساءة استخدام شبكة توزيع المحتوى CDN، الخاصة بـ Discord لاستضافة البرامج الضارة، بينما يتم الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به أيضا، لتصفية البيانات المسروقة وتسهيل قنوات التحكم والسيطرة على حسابات وهواتف المخترقين.

تطبيق Discord هدف سهل الاستخدام بالنسبة للهاكرز

وأوضحت شركة "سوفوس"، نظرا لأن Discord، يتم استخدامه بشكل كبير من قبل اللاعبين الأصغر سنا الذين يلعبون ألعاب الفيديو الشهيرة مثل Fortnite و Minecraft و Roblox، فإن الكثير من البرامج الضارة تستهدف مثل هذه النوعية من المستخدمين للانتشار، والتي تستخدم أدوات من بينها أكواد ضارة لتعطيل لعبة الخصم، إلى جانب نشر فيروسات أحصنة طروادة  لسرقة بيانات الاعتماد والمعلومات الشخصية الخاصة باللاعبين عن بعد، والتي تم جمعها من الضحايا لاستهداف مستخدمي Discord إضافيين.

واكتشف فريق خبراء "سوفوس" أيضًا برامج ضارة قديمة بما في ذلك برامج التجسس وسرقة معلومات التطبيقات المزيفة التي تتم استضافتها على Discord CDN، وأبلغت الشركة البريطانية عن وجود 9500 عنوان URL ضار، استضافتها شبكة Discord، في شهر ابريل فقط، وفي الأشهر التالية ارتفعت إلى 17 ألف عنوان URL.

وفي شهر يناير الماضي، عثرت Sonatype على ثلاث حزم برامج ضارة في مستودع شيفرة JavaScript شائع يتضمن رمز Discord المميز وسرقة بيانات الاعتماد للوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين.

Discord مجرمو الإنترنت برامج ضارة فيروس طروادة Fortnite

موضوعات متعلقة

تطبيق لكشف المراجعات الوهمية يحرج أمازون وآبل تزيله وتحقيق بريطاني قائم.. ما القصة؟

تطبيق مذهل على أندرويد يكشف لك معلومة مهمة حول هاتفك.. إليك الرابط

للحفاظ على خصوصيتك.. أفضل طرق لتأمين رسائلك على تطبيق ماسنجر

للحد من انتشار كورونا.. التفاصيل الكاملة لمميزات تطبيق توكلنا الجديدة

ترشيحاتنا

بعد إحباط حالتين.. السجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة زواج القاصرات

بالخطوات.. إزاي تتحكم في محتوى التيك توك لحماية أطفالك

بالصور .. طالبات ثانوية عامة تلجأن لإصطحاب مراوح محمولة في امتحان الفيزياء

سيولة مرورية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

انطلاق جلسات النواب غدا.. إقرار مشروع قانون الري.. ومناقشة 60 طلب إحاطة

إعصار .. خطر جديد يهدد أولمبياد طوكيو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 24-7-2021

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

فيديو جراف.. انجازات متواصلة.. نور الشربيني وعلى فرج أبطال شيكاغو للإسكواش

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ