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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خاصة جديدة بـ تطبيق انستجرام لحجب المواد الإباحية والمحتوى العنيف

انستجرام
انستجرام

كشف أحمد البرماوي الصحفي المتخصص بتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل حجب المواد الإباحية والعنيفة بمواقع إنستجرام.

وقال البرماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" تطبيق انستجرام، يتيح خاصية جديدة، لمنع ظهور مواد إباحية أو التي تحرض على العنف

وأشار إلي أن الخاصية يتم تطبيقها من خلال ضبط الإعدادات، واعتقد أن الشركات بدأت تنفيذها في بعض الدول على أساس التجربة.

وأردف:" الميزة الجديدة في تطبيق انستجرام هي إتاحة الفرصة للمستخدم في تحديد الأشياء التي يرغب في رؤيتها".

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إنستجرام تتيح أداة للتحكم في عرض المحتوى الحساس

أعلنت منصة "إنستجرام"، تطبيق مشاركة الصور الشهير المملوك لـ"فيسبوك"، إتاحة طريقة للمستخدمين لضبط مقدار المحتوى الحساس الذي يريدون رؤيته ضمن علامة التبويب "Explore".


وذكر موقع (لايف منت) التقني أن علامة التبويب "Explore" تعرض الصور والمواقع و عمليات البحث الشائعة بناءً على اهتمامات المستخدم وتسمح لهم بالاختيار من بين فئات مثل الطعام والفن والسفر وغيرها.


ويتيح خيار "التحكم في المحتوى الحساس" الجديد في Instagram للأشخاص ضبط ما إذا كانوا يريدون مشاهدة المزيد أو أقل من المشاركات التي قد يجدها البعض غير مناسبة.

تكنولوجيا المعلومات انستجرام Instagram المواد الإباحية عمليات البحث تطبيق انستجرام علامة التبويب Explore

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