بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فتة الموزة في المنزل

فتة الموزة من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل فتة الموزة في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.



مقادير فتة الموزة



6 قطعة من الموزة

1 حبة كبيرة بصل، مقطع

1 عود كبير قرفة

5 – 8 حبة حبهان

8 – 10 حبة فلفل أسود

1 ورق غار ( لوري)

2 ملعقة صغيرة ملح

2 رغيف خبز عربي



الطبقة العلوية :

2 كوب أرز بسمتي

3 كوب ماء

2 ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة زيت ذرة او سمن

2 ملعقة كبيرة بقدونس، مفروم



الدقة :

2 ملعقة كبيرة زيت او سمن

1 رأس ثوم، مهروس

1/2 كوب خل

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب معجون طماطم



طريقة تحضير فتة الموزة



-في قدر عميق ضعي الموزة، اضيفي ماء بحيث يغطي اللحم، دعيه يغلي على نار قوية، تخلصي من الرغوة التي تتكون على سطح اللحم.



- أضيفي البصل، القرفة، الهيل، الغار، الفلفل و الملح، دعي اللحم يغلي على نار متوسطة إلى ان ينضج جيدا من 50 – 60 دقيقة. أخرجي الموزات، صفي المرق، احتفظي به ساخنا.



- سخني 2 – 3 ملعقة كبيرة من السمن في مقلاة واسعة، ضعي الموزات المسلوقة في المقلاة، قلبيها على كافة الجهات الى ان تصبح ذهبية اللون، احتفظي بها ساخنة.



- قطعي الخبز إلى مربعات صغيرة، سخني زيت الذرة في مقلاة عميقة واقلي الخبز الى ان يصبح ذهبي اللون. دعيه جانبا.



- الطبقة العلوية: انقعي الأرز في ماء دافىء لحوالي ربع ساعة.



- في قدر عميق ضعي الماء، الملح و الزيت، دعيه يغلي ثم أضيفي الأرز و دعيه يغلي مدة 2 – 3 دقيقة. غطي الوعاء و دعيه على نار هادئة مدة 12 – 15 دقيقة إلى أن ينضج الأرز.



- الدقة: في مقلاة متوسطة الحجم سخني الزيت او السمن، اضيفي الثوم وقلبي ليصبح ذهبي اللون ثم اضيفي الخل، الملح ومعجون الطماطم، دعيه يغلي 1 – 2 دقيقة.



-أحضري طبق فرن مرتفع الحافة، ضعي الخبز المقلي في الطبق، أضيفي حوالي كوب من المرق الساخن الى ان يتشرب الخبز بالمرق، ضعي حوالي ملعقة كبيرة من الدقة. ضعي الأرز الساخن فوق الخبز، ثم ضعي الموزات على الأرز، وزعي بقية الدقة فوق الموزات، انثري بعض البقدونس، قدميه ساخنا.



- فكرة من منال: يمكنك اضافة الشطة الى الدقة لعشاق الفتة الحار. ( استعملي الشطة المجروشة او السائلة).