تشييع جثمان زوجة مستشار الرئيس للشؤون الصحية بمسجد الصديق بشيراتون.. فيديو وصور

شيعت منذ قليل جثمان زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، من مسجد الصديق بمساكن شيراتون وسط حضور الأهل والأقارب واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .
ونعى الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق زوجة الدكتور محمد عوض و كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : في رحاب الله ، زوجة بروف دكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، رحم الله الفقيدة وخالص العزاء لهذا الرجل المهذب المحترم ،#إنا لله وإنا إليه راجعون.
وكان قد أعلن ، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن وفاة زوجته.