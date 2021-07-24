تشييع جثمان زوجة مستشار الرئيس للشؤون الصحية بمسجد الصديق بشيراتون.. فيديو وصور

شيعت منذ قليل جثمان زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، من مسجد الصديق بمساكن شيراتون وسط حضور الأهل والأقارب واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .



ونعى الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق زوجة الدكتور محمد عوض و كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : في رحاب الله ، زوجة بروف دكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، رحم الله الفقيدة وخالص العزاء لهذا الرجل المهذب المحترم ،#إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد أعلن ، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن وفاة زوجته.

1c5cb87c-2df0-4c01-be18-2660c316ec7d

4b6eb223-a318-4793-877e-f49f3352a6bd

1817dc3f-2ea8-42b2-ac15-44d462a3da96

659d92a1-8a67-42af-9f7e-c00446efcfaa

640f5139-5988-44d7-83c4-e7e4e171c616

2ff9ffe0-db34-4a18-9bef-333e847bf114

2c833c8c-f104-44c3-9e4c-c930213d06d6

bc525bb5-a31b-4e29-8217-efcb88155360