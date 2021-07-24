محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية على مقار لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبة العلمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، حيث شملت الجولة المرور على لجان مدارس ( طه حسين الثانوية بنين بحى جنوب مدينة المنيا، ومدرسة السلام الثانوية بنات بحى غرب مدينة المنيا).
رافق المحافظ، خلال جولته، صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء ياسر محمد عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، ودكتور علي عبد السلام مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا .
حرص المحافظ، على التحدث مع أبنائه الطلاب وطالبهم بالهدوء والتركيز حتى يجنوا ثمرة جهدهم طوال الفترة الماضية والحصول على أعلى الدرجات، واطمأن المحافظ، على سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، كما تم التأكد من توافر الخدمات الطبية، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات .كما حرص المحافظ على متابعة توافر المياه داخل المدارس .
يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألفا و 524 طالبا وطالبه بنطاق 87 لجنة بجميع مراكز المحافظة .