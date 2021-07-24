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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع سير الامتحانات

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية على مقار لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبة العلمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، حيث شملت الجولة المرور على لجان مدارس ( طه حسين الثانوية بنين بحى جنوب مدينة المنيا، ومدرسة السلام الثانوية بنات بحى غرب مدينة المنيا).

 

رافق المحافظ، خلال جولته، صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء ياسر محمد عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، ودكتور علي عبد السلام مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا .

 

حرص المحافظ، على التحدث مع أبنائه الطلاب وطالبهم بالهدوء والتركيز حتى يجنوا ثمرة جهدهم طوال الفترة الماضية والحصول على أعلى الدرجات، واطمأن المحافظ، على سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، كما تم التأكد من توافر الخدمات الطبية، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات .كما حرص المحافظ على متابعة توافر المياه داخل المدارس .



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألفا و 524 طالبا وطالبه بنطاق 87 لجنة بجميع مراكز المحافظة .

 

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