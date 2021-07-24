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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة .. الإمارات تسجل 1507 إصابات جديدة بكورونا

إصابات كورونا
إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 189,046 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

 

وأوضحت الصحة الإماراتية ، أنه تم تسجيل  1,507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 670108.

 

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ورصدت الوزارة ، تعافي 1,455 حالة خلال السااعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الأن 647682.

 

وسجلت الوزارة الإماراتية ايضا وفاة 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتقي إجمالي وفيات كورونا في البلاد الي 1916.

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