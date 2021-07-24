خلال 24 ساعة .. الإمارات تسجل 1507 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 189,046 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وأوضحت الصحة الإماراتية ، أنه تم تسجيل 1,507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 670108.

ورصدت الوزارة ، تعافي 1,455 حالة خلال السااعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الأن 647682.

وسجلت الوزارة الإماراتية ايضا وفاة 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتقي إجمالي وفيات كورونا في البلاد الي 1916.