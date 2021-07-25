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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. اقتصادية النواب تناقش وضع الشركة القابضة للنقل البحري والبري

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الاحد، لمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام).

 

ويشهد الاجتماع أيضا نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وهم: النائب محمد عبدالرحمن، بشأن إعادة فتح تصدير الفول المصري والذي تسبب في خسارة كبيرة للفلاح المصري والمصدرين في انهيار سعره وقد يجل الفلاح عدم زراعته مره أخرى على الرغم أن الفول المصري من أجواد أنواع الفول عالمياً.


كما يشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب ضياء الدين داود، بشأن الارتفاعات الجنونية لأسعار الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث من أبلا كاش وأخشاب طبيعية ومصنعة و كذلك من النائب أحمد عاشور، بشأن اختلاف وتباين المرتبات في المستوي الوظيفي الواحد داخل بنك التعمير والإسكان بين العاملين، مما يعد مخالفاً لتعليمات البنك المركزي المصري وخلق حالق من عدم الرضا بين العاملين.

النواب قطاع الاعمال العام البنك المركزي اقتصادية النواب الفلاح

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