أحدهما فندقي، والأخر سكني وإداري.. تفاصيل مشروع أبراج ماسبيرو

قال أحمد كامل مشرف مشروع أبراج ماسبيرو، إن مشروع تطوير منطقة ماسبيرو تطلب تواجد جميع الإمكانيات والتخصصات، منوها بأن مشروع ماسبيرو يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



وأضاف “أحمد كامل” خلال حواره ببرنامج “مصر بتبني” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أبراج ماسبيرو التي سيتم إنشاؤها لديها طابع معماري خاص، و قمنا بدراسة حركة الشمس وكل الظل على الأبراج، التى سيتم تشطيبها بواجهات زجاجية.



وأوضح مشرف مشروع أبراج ماسبيرو: أن أبراج ماسبيرو ستتكون من 21 دور، والمشروع سيتكون من برجين على قاعدة مشتركة أحدهما فندقي، والأخر سكني وإداري.



وأشار إلى أن وحدات البرج السكني متفاوتة المساحة وفقا لطلبات الجمهور، و الأبراج ستضم جراجات خاصة.



وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح وحدات ومحال مثلث ماسبيرو، الاستثمارية للجمهور، وذلك تزامناً مع الانتهاء من المرحلة الأولى "الإنشاءات الخرسانية" لـ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو، كما يتم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى انه تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة، والانتهاء من إنشاء البرج السكنى الاستثمارى ويضم 134 وحدة سكنية، والانتهاء من البرج الإدارى، ويتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

ويتم تنفيذ مشروع على الكورنيش بواقع 3 أبراج وتتكون من 534 وحدة ويبلغ ارتفاعها 30 دورا، كما تم بناء 2 برج، فندقي وسكني إداري على شارع الجلاء، يتكون من 16 دور و5 بوديوم و 2 جراج.



من جانبه قال المهندس نسيم سليم ، مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو ، إنه تم إزالة عدد كبير من العمارات والعشوائيات ، ومتبقي عدد قليل من المباني سيتم إزالتها ، معقبا : " لن يتم الإبقاء سوى على مبنى الإذاعة والتلفزيون وكل ماهو ملك للدولة أو أماكن أثرية ".

وأشار مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، خلال تصريحات له، إلى أنه جاري العمل على مشروع أخر وهو " أبراج النيل ماسبيرو " ، والمطلة على الكورنيش ، وهم عبارة عن 3 أبراج ، بارتفاع 30 دور ، وبعدد وحدات يتخطى 500 وحدة ، إلى جانب مشروع انشاء برج فندقي ، وبرج سكني إداري ، مطل على شارع الجلاء، مؤكداً أنه من اشتراطات امتلاك وحدة جديدة بالسكن البديل، هي وجود عقد ملكية للسكن القديم بالمنطقة ، ويتم من خلال العقد تحديد المساحة الجديدة التي يستحقها المواطن.

ولفت إلى أن هناك مساحات مختلفة بـ الوحدات ، وتحددها محافظة القاهرة ، من خلال لجان مختصة حددت قيمة التعويض لكل شخص والذى يعد كمقدم للوحدة الكسنية ، ويتم تقسيط ثمن الوحدة الجديدة على أقساط شهرية ، لمدة 30 عاما، مؤكداً أن الوحدات ستكون تشيطب كامل.



وقال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ، إن مشروع تطوير مثلث وصل نسبة الانتهاء منها إلى 80 % ، ونعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من المشروع مع نهاية العام .



وأضاف خالد صديق ، خلال تصريحات له أن تكلفة تطوير مثلث ماسبيرو وصلت إلى 1.8مليار جنية ومساحة المنطقة المطورة وصلت إلى 40 فدان ونهتم بعودة الأهالي إلى مساكنهم بعد تطويرها .



وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأيام الماضية اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعى تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، و"منطقة سور مجرى العيون"، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

