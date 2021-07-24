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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان طويل.. طلاب الثانوية بـ كفر الشيخ يشكون من صعوبة الفيزياء.. فيديو

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

اشتكي طلاب الثانوية العامة «الشعبة العلمية» بمحافظة كفر الشيخ، من صعوبة امتحان مادة الفيزياء، مشيرين إلى أن الامتحان جاء في مستوى صعب وكانت يحتاج إلى وقت أكثر للإجابة على كل الأسئلة ومراجعتها.

وأكدت الطالبات من أمام لجنة بيلا الثانوية بنات لـ «صدى البلد» أن الامتحان يتكون من 50 نقطة ويحتاج إلى وقت أكثر .. لأن 3 ساعات وقت لا يكفي للإجابة على جميع النقاط .. وبعض النقاط كانت صعبة جداً وتحتاج إلى وقت أكثر».

فيما طالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، بضرورة مراعاة أبنائهم الطلاب أثناء تصحيح مادة الفيزياء التي جاءت فوق مستوى   الطالب المتوسط وتحتاج إلى مدرس وليس طالباً لحل جميع الأسئلة، ويضعوا في الاعتبار ضيق الوقت الخاص بالامتحان.

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وأدي طلاب الثانوية العامة 2021 «الشعبة العلمية»، اليوم السبت، الموافق 24 يوليو 2021، امتحان الفيزياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة «الشعبة العلمية» الذين يؤدون امتحان الفيزياء اليوم عدد 392 ألفاً و 863 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية، واستمر زمن امتحان الفيزياء من 10 صباحاً لـ 1 ظهراً.

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