فوائد قطرة الحرق في التخسيس

قالت بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن كورس الفات بلوك يعمل على تقليل الوزن بشكل أمن، وأن الفات بلوك يعمل على زيادة هرمونات السعادة والقضاء على الإكتئاب أيضا.



وشددت " الملا" ، خلال استضافتها ببرنامج صحتك وبس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، على ضرورة الحصول على نقط الحرق نتيجة احتوائها على العديد من الفيتامينات التي تعمل على تنشيط الجسم وحرق الدهون.



وأضافت أن نقط الحرق تحتوي على فيتامين سي، الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي ضد الفيروسات.



وكانت قد صرحت الملا فى تصريحات سابقة أن معدلات مرض السمنة يشكل زيادة ملحوظة بين الأفراد حاليأ حتى وان كان الشخص نحيف فإنه قد يكون يعانى من دهون بمنطقة البطن والأرداف .



واضافت أن السمنة المفرطة تتطلب بدورها نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.

ونوهت بأن كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على اختلافات في النظام على فترات متفاوتة، وذلك لكي يكون فعالا مع المريض.

السمنة المفرطة تتطلب بدورها نظاما غذائيا مكثفا للمريض وتناول فيتامينات معينة خاصة الذين تسجل أوزانهم 100 كجم.