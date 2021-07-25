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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليم النواب تناقش خطة وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس النواب، غدا الإثنين، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الخاصة.
 

على جانب آخر تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمان من  النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزريعة الأسماك وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ، وتدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.
 

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن إصدار تصاريح بإنشاء مزارع دواجن بصورة مخالفة للشروط الصحية والبيئية.

 

وتناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من  النائب مصطفى سالم، بشأن مشكلة خطباء المكافأة والذي يبلغ عددهم آلافاً من الخطباء والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم ويتم تثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة.

 

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من  النائب لطفى شحاته، بشأن خطباء المكافأة غير العاملين بالقطاع الحكومي بوزارة الأوقاف.

 

و تناقش لجنة الثقافة و الاعلام غدا الاثنين طلب الإحاطة المقدم من  النائب تامر عبدالقادر بشأن استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على أرض مؤسسة أخبار اليوم بمحافظة الإسكندرية.

لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس النواب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الخاصة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

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