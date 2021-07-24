مطار أسيوط الدولى يستقبل 30 طفلا ليبيا للعلاج بمستشفيات الجامعة

استقبل مطار أسيوط الدولى ، اليوم السبت ، رحلة طيران شركة " اير ليبيا" رقم Q 155/1567 قادمة من دولة ليبيا وعلى متنها 79 راكبا منهم 30 طفلا للعلاج بمستشفيات جامعة أسيوط وذلك وسط إجراءات مشددة واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكان فى استقبالهم مسئولو العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولى ومسئولىو العلاقات العامة بمستشفيات جامعة أسيوط وذلك تحت إشراف اللواء طيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولى و الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية طب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وأحمد امال مدير عام العلاقات العامة بمطار أسيوط الدولى .



يذكر انه ولأول مرة سيتم علاج الاطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية، وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعي ضمن قافلة طبية مجانية جديدة لمؤسسة "عملية الابتسامة- مصر” .



وقال الدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط المصرية والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن القافلة الطبية تأتي إيمانًا بالدور المصري الرائد في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، والمساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات وتقديم كل سبل الدعم والتضامن الدائم لمساعدة هؤلاء الأطفال.

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