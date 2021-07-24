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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الأهلي : المصريون أنفقوا 35 مليار جنيه خلال العيد

صدى البلد

كشف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى حجم انفاق المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك بناءا على ما تم سحبه من أموال.

وقال أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج  "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، ان المواطنين سحبوا حوالى 19 مليار جنيه من البنك الأهلى فقط.

وتابع يحيى أبو الفتوح قائلا:" الـ Atm التابعة للبنك الأهلى تمثل 40% من باقى الـ Atm التابعة لباقى البنوك، وعليه فإن المصريين سحبوا من كافة ماكينات الـ ATM حوالى 35 مليار جنيه خلال اجازة العيد".

 

"البنك المركزي": 357.5 مليار جنيه حجم محفظة الأوراق المالية بالنقد الأجنبي خلال إبريل

 

انخفض حجم محفظة الأوراق المالية لدي الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية إلي 357.5 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 357.8 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 360.533 مليار جنيه في فبراير 2021.
 

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي أرصدة الأوراق المالية لدي البنوك لعملاء القطاع الحكومي حوالي 327.7 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 327.102 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 329.2 مليار جنيه في فبراير 2021.
 

وذكر التقرير أن محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص بالعملة الأجنبية نحو 14.984 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 15.1 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ15.3 مليار جنيه في فبراير الماضي.
 

ووصل إجمالي محفظة القطاع الخارجي بالعملة الأجنبية إلي 14.841 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 15.6 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 16.1 مليار جنيه في فبراير 2021.
 

وكشف التقرير عن وصول إجمالي محفظة الأوراق المالية للبنوك حوالي 2.803 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 2.84 تريليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 2.74 تريليون جنيه في فبراير 2021.
 

وأشار التقرير إلي أن حجم الأوراق المالية بالعملة المحلية حوالي 2.45 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل مقابل 2.5 تريليون جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 2.4 تريليون جنيه في فبراير السابق.
 

https://youtu.be/p1fLh_2xASc
 

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