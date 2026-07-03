إيران: لن نسمح لأمريكا بالتدخل بمضيق هرمز.. وماضون في تنفيذ آلية الملاحة

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، مشددًا على تمسك طهران بإدارة الملف وفق التفاهمات الإقليمية، بحسب ما أفادت العربية.

اتفاق مع سلطنة عمان

وأوضح قاليباف، خلال لقائه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، هه وي، أن إيران توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن آلية الملاحة في مضيق هرمز، استنادًا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم التي وُقعت مع الجانب الأميركي في يونيو الماضي.

مشاورات مع دول المنطقة

وأشار إلى أن إيران ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أنها ستجري مشاورات مع الدول المطلة على المياه الإقليمية لضمان تنفيذ هذه الآلية.