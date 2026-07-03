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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرلمان الإيراني: طهران ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا لم تلتزم أمريكا وإسرائيل بتعهداتهما

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس البرلمان الإيراني، قال إن طهران ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا لم تلتزم أمريكا وإسرائيل بتعهداتهما.


وأكد الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، أن الدفع الأمريكي بقوات بحرية ومشاة إلى المنطقة بالتزامن مع المفاوضات مع إيران يهدف إلى تعزيز الردع وإسناد المسار السياسي، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن هذا النهج لم ينجح في دفع طهران إلى الاستجابة الكاملة للمطالب الأمريكية، رغم تأثيره على المشهدين السياسي والتفاوضي.

وأوضح محمود، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران تستند إلى مجموعة من عناصر القوة، تشمل موقعها الجغرافي، وعمقها الاستراتيجي والسكاني، وطبيعة نظامها السياسي والأيديولوجي، وهو ما يمنحها قدرة على الصمود في مواجهة الضغوط الأمريكية، لافتًا إلى أن طهران تنظر إلى مذكرة التفاهم الحالية باعتبارها مؤشرًا على نجاحها في فرض مسار تفاوضي يراعي مصالحها.

وأشار نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة قد يكون جزءًا من الانتشار والتناوب العسكري المعتاد، لكنه يظل أيضًا رسالة بأن الخيار العسكري سيبقى مطروحًا إذا تعثرت المفاوضات ولم يتم التوصل إلى اتفاق يحقق الحد الأدنى من أهداف واشنطن، مؤكدًا أن هذا الانتشار يمثل أداة ضغط أكثر من كونه مؤشرًا على مواجهة وشيكة.

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