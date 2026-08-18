وزيرا التعليم والبترول في زيارة خاصة للوادي الجديد غدًا لدعم خطط التنمية ومشروعات التعاون

تستقبل محافظة الوادي الجديد، غدًا، السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في زيارة خاصة للمحافظة، وذلك في إطار دعم خطط التنمية الواعدة بالمحافظة ومتابعة عدد من المشروعات والمقترحات التي تستهدف تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة بحث عدد من الملفات والمقترحات المتعلقة بدعم خطط المحافظة، إلى جانب مناقشة فرص ومشروعات التعاون المشترك، بما يسهم في الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد.

كما تشمل الزيارة تفقد مشروع مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، باعتباره أحد المشروعات المهمة في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة في المجالات المرتبطة بالثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام الدولة بدعم جهود التنمية بمحافظة الوادي الجديد، وتعزيز التكامل بين قطاعات التعليم والبترول والثروة المعدنية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والشباب، ويدعم خطط الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة.

ورحبت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بهذه الزيارة المرتقبه ، مؤكدة أهمية الزيارة في دعم خطط المحافظة المستقبلية، ودراسة المقترحات التي تستهدف تحقيق مزيد من التنمية والتعاون، بما يخدم أبناء الوادي الجديد ويعزز جهود الدولة في بناء الإنسان وتنمية المناطق الواعدة.