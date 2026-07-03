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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تطلب 30 ألف جهاز تكييف للمستشفيات بعد موجة حر رفعت الحرارة إلى 32 درجة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
نوال السيد

أمرت الحكومة الفرنسية بتوفير 30 ألف جهاز تكييف للمستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، بعد أن وصلت درجات الحرارة داخل بعض الغرف إلى 32 درجة مئوية خلال موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وبحسب السلطات، من المقرر تسليم ألف جهاز تكييف إلى مستشفيات منطقة باريس بحلول نهاية الأسبوع، في إطار خطة عاجلة لحماية المرضى والعاملين في القطاع الصحي من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعرض فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، لموجة حر قياسية أثارت مخاوف بشأن جاهزية المستشفيات والمنشآت الصحية للتعامل مع الظروف المناخية القاسية، خاصة مع تزايد تأثيرات التغير المناخي.

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