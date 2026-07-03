أقل من 60 جنيها بالمزرعة.. تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن

شهدت أسواق الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع استمرار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم وتنمية قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني، عبر إصدار تراخيص تشغيل جديدة للمشروعات المختلفة، فضلاً عن توفير تمويلات إضافية للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

763 ترخيصًا جديدًا لدعم مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار 763 ترخيص تشغيل خلال شهر يونيو، شملت مختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، بالإضافة إلى مراكز تجميع الألبان.

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء في المزارع والأسواق

وعلى صعيد الأسعار، شهدت الدواجن البيضاء تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 58 جنيهًا مقارنة بنحو 62 جنيهًا خلال تعاملات أمس، بينما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى نحو 73 جنيهًا للكيلو.

كما تراجعت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل نحو 43 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، في حين تراوح سعرها للمستهلك عند نحو 55 جنيهًا.

هبوط أسعار الدواجن الساسو والبلدي

وامتدت موجة التراجع إلى الدواجن الساسو (الحمراء)، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 75 جنيهًا بعدما سجل 97 جنيهًا في وقت سابق، فيما بلغ سعرها للمستهلك نحو 87 جنيهًا للكيلو.

كما تراجع سعر كيلو الدواجن البلدي داخل المزرعة إلى 100 جنيه، بينما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 112 جنيهًا.

تراجع كبير في أسعار البانيه

وشهدت أسعار البانيه انخفاضًا لافتًا، حيث تراجع سعر الكيلو من نحو 260 جنيهًا إلى ما بين 160 و180 جنيهًا في بعض المحال، بانخفاض يقترب من 100 جنيه للكيلو، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء في الأسواق.

أسعار الأوراك والأجنحة والحمام

وفيما يتعلق بباقي الأصناف، تراوح سعر كيلو أوراك الدجاج بين 70 و90 جنيهًا، بينما سجل كيلو الأجنحة أسعارًا تراوحت بين 70 و80 جنيهًا، في حين بلغ سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.

زيادة الإنتاج وراء استقرار الأسواق

ويأتي هذا التراجع في الأسعار بالتزامن مع استمرار جهود وزارة الزراعة في دعم قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، سواء من خلال التوسع في منح التراخيص للمشروعات الجديدة أو توفير التمويلات اللازمة للمربين، بما يعزز زيادة المعروض في الأسواق ويسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.