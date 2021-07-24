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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بـ رعاية الرئيس السيسي.. مؤتمر دار الإفتاء العالمي |الموعد والدول المشاركة

دار الافتاء
دار الافتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تفاصيل مؤتمر الإفتاء العالمي والذي سيعقد تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون».
 

وذكرت دار الإفتاء أن المؤتمر العالمي سيعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي الثاني والثالث من شهر أغسطس 2021، بأحد فنادق القاهرة.

منوهة بأن شعار المؤتمر، يحمل اسم "نحو مؤسسات إفتائية رقمية".

وعن المشروعات التي يكشف عنها المؤتمر في أثناء انعقاده تأتي كالتالي:

- الإعلان عن وثيقة “التعاون الإفتائي”.
-  إزاحة الستار عن أكبر موسوعة "المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية".
- الإعلان عن الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، والانحرافات الفقهية للمتطرفين.
-  إعلان الفائز بجائزة الإمام القرافي لهذا العام.
- تخريج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على الإفتاء.


أهداف المؤتمر:


- زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات.


- توضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة.


- دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

 

المشاركون في المؤتمر


- يشارك في المؤتمر وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.


أبرز الدول المشاركة:
المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين، الإمارات، العراق، أذربيجان، الجزائر، السودان، نيجيريا، غينيا، أوغندا، رواندا، باكستان، الهند، اليمن، ماليزيا، إندونيسيا، روسيا، بولندا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، كرواتيا، اليونان، البوسنة والهرسك، الشيشان، جزر القمر، هولندا… وغيرها.

 

محاور المؤتمر

المحور الأول: الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول.
المحور الثاني: مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة.
ومن المزمع أن يُختَتَم المؤتمر بجلسة ختامية تحتوي على عدة فعاليات بجانب البيان الختامي.


ورش العمل

تعقد خلال المؤتمر ثلاث ورش عمل حول "الفتوى والعصر الرقمي .. كيف نقتحم الميدان؟"، وورشة أخرى عن عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020/2021م، وورشة أخيرة بعنوان: "التعليم عن بُعد.. طريقٌ للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية الرقمية". 

الإفتاء تفاصيل مؤتمر الإفتاء العالمي مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية

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