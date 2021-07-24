محافظ الإسكندرية: إزالة 12 طابقا بـ عقار الأنفوشي المائل غدًا.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عقار الإسكندرية مخالف وصدر بحقه 18 قرار إزالة وتم إزالة دور واحد فقط في 2019، وباقي الأدوار مقيم بها سكان ولم يتم تنفيذ قرار الإزالة فيها.

وأضاف محمد الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عقار الأنفوشي به ميل بدرجة 20 سنتيمتر وتم إخلاء سكان العقار بالكامل ولا توجد إصابات وتم التواصل مع رئيس جامعة الإسكندرية وأرسل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطالبت اللجنة بإزالة 12 دورا من أصل 17 دورا من العقار المائل".

وتابع الشريف:" سيتم البدء في إزالة 12 دورا من عقار الأنفوشي المائل بداية من الغد كي يتبقى دور ارضي و 5 ادوار “، مضيفا:” سيتم محاسبة كل المسئولين في أزمة عقار الأنفوشي حتى ولو خرج على المعاش".

وأكمل محمد الشريف:" لدينا حوالي 164 عقارا مائلا في الإسكندرية بدرجات ميل مختلفة والعشوائيات في الإسكندرية كثيرة ولدينا 2300 عقار عمرها أكثر من 100 عام".

عقار الأنفوشي المائل

قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، قطع المرافق عن العقار المائل المكون من 17 طابقا والكائن في 7 شارع عبد المجيد اللبان بمنطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك.

وقرر حي الجمرك الإسكندرية، إخلاء العقار المائل من السكان لحين الانتهاء من المعاينة، حفاظا على أرواح قاطني العقار، بالإضافة إلى قطع مرافق الكهرباء ووضع حواجز أمنية حول العقار لتأمين المارة.

وأكد عدد من سكان العقار أنهم سمعوا صوت فرقعة وميل مفاجئ للعقار، وفور ذلك هرعوا إلى الشارع.



و شهدت منطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، اليوم السبت، ميلا بأحد العقارات الجديدة، دون أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية، إخطار بشأن ميل إحدي العمارات الكائنه12حارة تنظيم خطاب أمام مركز شباب الأنفوشى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث.

و قامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من المعاينة الأولية للعقار المائل.

وتوجهت الدكتوره ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية و أميرة عبد المنعم مدير إدارة الحماية والاغاثة للاطمئنان علي الأهالي داخل العمارة وتم إخلاء جميع السكان من العمارة.