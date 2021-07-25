اودي تكشف النقاب عن نسختها RS3 موديل 2022 .. صور

تعزز شركة اودي الألمانية و صاحبة أشهر شعار للحلقات المتصلة، من تواجدها داخل أسواق السيارات العالمية، و ذلك عبر نخبة من الإصدارات القوية و التي تختلف من تصميم إلى اخر، إلى جانب عناصر التحكم المختلفة و أنظمة مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق المختلفة.

و مازال الصانع الألماني يبهر متابعيه بالعديد من الإصدارات القوية من بينهم النسخة RS3 موديل 2022 الجديدة و التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ظهرت السيارة بالعديد من اللمسات الرياضية، مع موجات بارزة و غائرة تعزز من قدراتها على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مدعوم بجنوط انيقة ذات تصميم هندسي فريد تجمع بين اللون الأسود و الفضي.

و تأتي السيارة اودي RS3 موديل 2022 بمصابيح امامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، كما تتوفر بمصابيح MATRIX LED كخيار إضافي، مع حزمة متكاملة من الشبكات الامامية و التي تتخذ تصميم قرص العسل، حيث تقع اسفل غطاء المحرك وعلى جانبي الصادم الامامي.

و تحتوي السيارة اودي RS3 موديل 2022 الجديدة على مقصورة داخلية تتسم بالطابع الرياضي، حيث تشمل عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام، و لوحة العدادات مصنوعة من ألياف الكربون مع شاشة على الزجاج الامامي لعرض المعلومات، بالإضافة إلى مقاعد RS الرياضية، إلى جانب خيار اخر يعتمد على جلد نابا الفاخر، كما تتوسط قمر القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة يبلغ قياسها 12.3 بوصة.

المواصفات الفنية للسيارة اودي RS3 موديل 2022

تعتمد النسخة اودي RS3 موديل 2022 على محرك من 5 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصان، و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة ثنائي القابض من 7 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، إلى جانب خيار اخر يصل إلى 280 كم/ساعة، و من خلال هذه الإمكانيات الفنية تستطيع اودي RS3 أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط.