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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

يويو
يويو

في أغرب جريمة ساذجة قد تسمع عنها، حاول شاب بريطاني شنق حبيبته بخيط "اليويو"، بعدما قام بتبديله في نية منه لقطع رأسها.

 

كان شاب بريطاني يدعى «ديريك ديلمان» 32 عامًا، قد طلب من حبيبته ميشيل، نقله إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه من أجل محاضر توقيف معلقة.

 

ورغم طلبه الجاد إلا أن الشاب البريطاني قرر عدم الاستسلام للشرطة في بسمارك بولاية نورث داكوتا، ودخل في حالة من الاضطراب، وفقًا لإفادة خطية حصلت عليها هيئة القانون والجريمة.

 

تحكي ميشيل أنها أثناء قيادة السيارة برفقته إلى قسم الشرطة، استمر الشاب في ركل لوحة القيادة والزجاج الأمامي للسيارة وتهديدها، وأخبرها بأنه "سيقتلها" مرتين.

 

تقول إنها اضطرت لكسر إشارة مرور حتى تتمكن من الوصول إلى قسم الشرطة بشكل أسرع" لأنها كانت تخشى أن يقتلها".

 

بعد ذلك مباشرة، "قام ديريك بلف خيط لعبة يويو حول عنق ميشيل وربط الخيط في محاولة لقتلها بينما كانت تتحول إلى ساحة انتظار السيارات في قسم الشرطة".

 

لم يعمل خيط اليويو كما خطط ديلمان رغم تغييره بسلك حاد، عندها ألقت حبيبته بنفسها من السيارة وهربت في محاولة للوصول إلى مركز الشرطة.

 

وكتب ضابط شرطة بسمارك كيسي أوهلر في تقرير الاعتداء المحلي الناتج: "ميشيل تعرضت لإصابة من الخيط ولاحظت وجود علامات تلتف حول عنقها بالكامل، بما يتفق مع خيط أو سلك".

 

التقطت المراقبة بالكاميرا في قسم الشرطة القبض على ديلمان - الذي كانت أوامر توقيفه تتعلق بالهروب من رجال الشرطة والقيادة برخصة منتهية.

 

وبدلا من أن يتم القبض عليه بتهمة الرخص المنتهية، يواجه ديلمان الآن تهماً بمحاولة القتل، وإرهاب ضحية بالغة، والاعتداء المشدد، والفرار من ضابط في جريمة جنائية.

 

وكذلك محاولة تقديم معلومات كاذبة إلى مسئولي إنفاذ القانون، كما تم ضربه بمحضر آخر لقيادته برخصة موقوفة.

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comp-1627081460
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