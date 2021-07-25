"العارف" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و"مش أنا".. تعرف على رأي الناقد طارق الشناوي في أفلام عيد الأضحى

كشف الناقد الكبير طارق الشناوى عن رأيه فى الأعمال السينمائية التى تم طرحها خلال موسم عيد الأضحى ، وهم “ مِِش أنا ” ، “ البعض لا يذهب للمأذون مرتين ” ، والعارف .

حيث أكد الناقد الكبير طارق الشناوى فى تصريحات لـ صدى البلد ان أن تامر حسني يراهن على غير قوته، حيث إنه مطرب يقوم بالتمثيل وليس العكس".

وأستكمل الناقد طارق الشناوى : أن تامر حسني يريد أن يثبت أن لديه موهبة استثنائية وهى التمثيل بجانب انه مطرب ، لهذا لجأ الى فكرة مثل فيلم مش أنا ، التى تجعله يحصل على الاهتمام كاملاً فى العمل".

وتابع الناقد طارق الشناوى : من المفترض على تامر حسني أن يغير إسْتِراتِيجيَّة علاقته بالسينما ، لأنه الوحيد بعد الفنان عبد الحليم حافظ الذى يستطيع ان يدشن رصيدا سينمائيا.

ويضيف طارق الشناوى حديثه قائلاً : فيلم مش أنا والذى يقوم ببطولته تامر حسني عمل فنى دون المتوسط فى رأيي .

معز وحلا شيحة :

وتابع الناق: فيلم “مش أنا” كان من المفترض أن تتراجع إيراداته خلال فترة عيد الأضحى خاصة وأن هناك عملان أحدث تم طرحهما فى الأسواق وهما العراف والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، خاصة وأن أبطالهما نجوم ذات شعبية واسعة ولكن الفيلم تمكن من الصمود بسبب الدعاية غير المباشرة التى قامت بها حلا شيحة وزوجها معز مسعود.

كما أكد الناقد طارق الشناوى ان فيلم “ العارف ”والذى تم طرحه قبل أيام قليلة من بداية موسم عيد الأضحى المبارك بمثابة تنويعة لأفلام البطل القاهر .

وتابع الناقد طارق الشناوى ، كل ما شاهدته فى فيلم العارف ،شعرت وكأننى شاهدت مثله فى أفلام أخرى أجنبية العديد من المرات ، فالعمل يعتمد على حضور بطله الفنان أحمد عز ، وعلى قدرته البدنية فى الأداء .

وعن فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين يقول الناقد طارق الشناوى ،هناك مشكلة درامية فى العمل على الرغم من ان الفكرة بالأساس جيدة ، ولكنها تحتاج الى الفانتازيا ، ولكن دينا الشربينى كانت جيدة ، وهناك اجتهاد من بطل العمل كريم عبد العزيز ، بالإضافة الى ماجد الكدوانى .

وأستكمل الناقد طارق الشناوى حديثه : على الرغم من ان فكرة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين مختلفة عن نادى الرجال السى ، ولكن كان يجب ان يقدم كريم عبد العزيز تجارب أخرى تفصل بينهم.

وأضاف الناقد طارق الشناوى خلال حديثه عن فيلم العارف وفيلم مش أنا ، و فيلم البعض لا يذهب للملأذون مرتين قائلاً : الأفلام الثلاثة متواضعة فنياً.