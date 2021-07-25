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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاب مصرى يرفع صورة الرئيس السيسي من امام سفاره اثيوبيا في لندن .. معلقا : زى ما قال رئيسنا البطل مفيش نقطة مياه هتنقص

صدى البلد

نشر شاب مصرى صورة له عبر موقع “ فيسبوك ” من امام سفاره اثيوبيا في لندن ، رافعا صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي و مكتوب عليها “ زى ماقال رئيسنا البطل مفيش نقطة مياه هتنقص من مصر ”.

 

و علق الشاب على الصورة قائلا  “ اليوم من امام سفاره اثيوبيا في لندن … وزي ما قال رمز البلاد مفيش نقطه مياه هتنقص من مصر .. تحيا مصر العظيمه الشريفه من اي مكان علي الارض ”.

 

ويذكر ان قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة إيجابية، مضيفة "نحن مع التعاون والتنمية المشتركة التي دعا لها".

وأكدت الخارجية الإثيوبية استعداد بلادها لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي.

وأضافت "لا نمانع في التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقا نهائيا".

وقالت الخارجية الإثيوبية "أبلغنا قادة السودان ومصر بعملية الملء الثاني في إطار تبادل المعلومات حول سد النهضة، والملء الثاني لسد النهضة تم بطريقة لم تلحق أي ضرر بدول المصب".

مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية الاثيوبية سد النهضة السيسي

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