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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان: اللي يزعل جمهوري أزعله

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر محمد رمضان فيديو له مع جمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلق محمد رمضان قائلا: “اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري أزعله ”.

 

على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

وكانت حالة من الجدل أحدثها محمد رمضان، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد”  في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .

محمد رمضان هبه مجدى سمية الخشاب انستجرام سيد رجب

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