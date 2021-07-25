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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة " إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات عامل مصري لدى صاحب العمل، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع شركة المشارف العربية بجده للحصول على مستحقات المواطن المصري البالغة 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً، ونجح في الحصول عليها وبلغت ما يوازي 96 ألفاً و842 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها

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