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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير قصر محمد علي والطريق الدائري بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الدهانات والنظافة بمحيط قصر محمد علي بشبرا الخيمة والمنتظر افتتاحه بعد تطويره خلال الفترة المقبلة حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المجموعات وفرق العمل للانتهاء من جميع الأعمال خلال الفترة المقبلة. 

 

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واستكمل محافظ القليوبية الجولة بشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع الهجان أعمال رفع القمامة من النقط الرئيسية بالشارع ووجه بالعمل على مدار الساعة والصيانة الدورية لجميع المعدات بالحملة الميكانيكية ، كما تفقد المحافظ شارع 135 وخلال الجولة تم ضبط أكثر من 300 شيشة بعدد من المقاهي والكافيتيريات بشارع 135 وشارع أحمد عرابي ،  وعلى الفور وجه المحافظ بعمل محضر لأصحابها مع تشميع وغلق للكافتيريات. 


وخلال الجولة تفقد المحافظ موقف مسطرد وذلك  لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات مع التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم تحصيل أى زيادة ، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.


وعلى صعيد آخر تابع الهجان حملات النظافة التي يقوم بها أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة صباحا ومساء حيث أشرف على رفع  القمامة والمخلفات من شارع بهتيم إسكو الدائري وشارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو والشارع الجديد، حيث تم رفع ما يزيد عن 2000طن، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. 


كما تفقد محافظ القليوبية المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة تمهيدا لنقلها إلى مدفن العبور، وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة. 
واختتم المحافظ جولته بمتابعة   أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة ، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية،  موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري ، مشددا على المقاولين برفع مخلفات الإزالة أولا بأول  بتشكيل ورديات خلال ال 24ساعة يوميا.
وأكد محافظ القليوبية ، أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية.

القليوبية مواجهة فيروس كورونا حملات النظافة شبرا الخيمة الشوارع والميادين حي غرب شبرا الخيمة

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