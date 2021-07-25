عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز العبور يستكمل أعمال تطوير الطرق والميادين ويشن حملة مكثفة لإزالة الإشغالات

صدى البلد

أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات بالطريق الرئيسي بالحي الأول بالمدينة، وذلك بإشراف إدارة الأمن وإدارة الأحياء بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق، بجانب تكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة.

 

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، مؤكداً أنه لا تهاون في إزالة المخالفات داخل المدينة حفاظاً على المظهر الحضاري اللائق، وكذا استمرار الحملات بكافة الأحياء للقضاء على أى ظواهر عشوائية بالمدينة.

 

ووجه رئيس جهاز العبور، بضرورة تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة القائمة بميدان الحي الخامس بالمحور الرئيسي للمدينة، لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي، وذلك بمجهودات إدارة الزراعة بالجهاز، فى إطار خطة جهاز المدينة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الميادين والطرق، موضحاً أنه جارِ استكمال أعمال التطوير وكذا أعمال فرش النجيل.

 

وأضاف رئيس جهاز العبور تم الانتهاء من رصف طريق دائري الحي السابع، وكذا الانتهاء من بعض الشوارع الداخلية بالحي، وجارٍ رفع كفاءة وتطوير باقي الطرق بالمدينة تباعاً، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

58F265E8-92F4-4583-ACA0-675F51749168
58F265E8-92F4-4583-ACA0-675F51749168
العبور جهاز تنمية مدينة العبور جهاز العبور رئيس جهاز العبور ازالة الاشغالات

ترشيحاتنا

هل تدريج الشعر للرجال يدخل في حكم القزع؟ أمين الفتوى يجيب

التعاون الدولي: 41 مليون يورو من ألمانيا ضمن برنامج مبادلة الديون لتطوير التعليم الفني| انفوجراف

تداول أسئلة امتحان التاريخ عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

بسبب سؤال.. شاب يسكب الكلور على والدته ويحاول خنقها بالغاز

أولمبياد طوكيو.. موعد مباراة السعودية ضد ألمانيا والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

فيديو

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ