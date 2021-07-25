تعزيزات أمنية بمحيط البرلمان التونسي وسط دعوات للتظاهر

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، اليوم الأحد، بأن السلطات الأمنية أرسلت تعزيزات وأغلقت الطرق المؤدية للبرلمان التونسي، وذلك تزامنا مع دعوات للتظاهر والاحتجاج أمام مقره.

وذكرت الإذاعة أن عددًا من الوحدات الأمنية تمركزت بمحيط البرلمان، مع غلق الطرقات المحاذية له، وذلك بالتزامن مع الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر والاحتجاج أمام مجلس النواب.

وكان "المجلس الأعلى للشباب"، قد دعا إلى الاحتجاج والتظاهر يوم عيد الجمهورية، والمطالبة بتغيير المنظومة السياسية خلال فترة انتقالية مدتها 6 أشهر مع الإبقاء على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وكان الرئيس قيس سعيد، أمر بتمديد حالة الطوارئ في ‎تونس 6 أشهر أخرى، بداية من 24 من يوليو الحالي إلى 19 يناير 2022.